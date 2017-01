Sport Invernali: Eraldo Cellarosi confermato presidente

Eraldo Cellarosi è stato eletto per acclamazione presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali per il settimo mandato. Confermato in toto il consiglio federale uscente, con Cellarosi, restano alla guida della Federazione Sport Invernali anche Alberto Zampagna, Giacomo Dolcini, Alessandro Pasolini e Gianluca Gatti.



Elia Gorini