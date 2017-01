Rugby, Lazzari è il nuovo presidente della Federazione

Intanto una squadra sammarinese di rugby a 7 si appresta ad esordire - il 5 febbraio - nel campionato amatoriale Uisp.

Esattamente come nel 2013 le elezioni delle Federazioni Sportive sammarinesi regalano al rugby un restyling quasi completo, con tanto di cambio al vertice. Per il quadriennio 2017-2020 il presidente sarà Marc Lazzari, eletto per acclamazione dall'assemblea dei tesserati. A lasciargli il posto è Stefania Stefanelli, che esaurito il suo primo mandato ha deciso di non ricandidarsi. Tante novità anche nel Consiglio Federale, col solo Joseph Babboni a mantenere l'incarico: escono Palmiro Matteini e Floriano Andreini - che saranno sindaci revisori - entrano Mara Cicchetti e soprattutto Luca Di Bisceglie e il CT della nazionale Jorge Gutierrez, che saranno i rappresentati di giocatori e tecnici all'interno del direttivo.



Quello ereditato da Lazzari è un movimento in grossa difficoltà, che necessita di essere rilanciato e ricompattato. I numeri sono esigui, tanto che il Rugby Club ha dovuto unirsi al Rimini, per sopravvivere. Motivo per cui Lazzari proseguirà sul solco del consiglio federale uscente, puntando sulla crescita del settore giovanile e sul rugby a 7, variante nella quale il San Marino si appresta ad esordire, il 5 febbraio, nel campionato amatoriale Uisp.



