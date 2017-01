Elezioni Federali: conferme per scacchi e vela, novità nel baseball

Ivan Tabarini è stato confermato per acclamazione presidente della Federazione Sammarinese Scacchi. Nel consiglio federale: Vladimiro Renzi, Eraldo Zafferani e Walter Ottaviani. Conferma per acclamazione anche per Marino Fattori al vertice della Federazione Vela e per Riccardo Parma in consiglio.

Le novità sono rappresentate da: Carlo Daniele, Martina Tosi e Daniele Volpini. Cambio al vertice della Federazione Baseball. Il nuovo presidente, eletto per acclamazione, è Enea Ercolani, che prende il posto di Pietro Lonfernini che resta nel consiglio federale. Completato da: Antonio Paccagnella, Monia Magnani, Aldo Morri, Monica Tamagnini e Marco Gasperoni. Eraldo Maccapani resta Presidente della Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo (Associata Bowling). Assieme a Maccapani entrano a far parte del Consiglio Federale Germano Bollini, Mattia Bugli, Giorgio Boattini, Corrado Gualtieri, Mario Casadei, Luca Zonzini e Marino Guardigli (rapp. degli atleti).





Elia Gorini