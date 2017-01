Volley: due vittorie per le squadre del Titano

La Titan Services non fa sconti e contro il fanalino di coda Budrio chiude la pratica in tre set. La squadra di coach Stefano Mascetti parte subito forte nel primo set, viene ripresa e poi allunga di nuovo, spezzando il parziale. La Titan Services chiude 25/14. Nel secondo parziale Budrio resta in partita metà set, attaccato fino al 18/17. Budzko trova l'attacco che vale il break sammarinese che porta i padroni di casa a chiudere senza patemi anche il secondo set. La strada è tracciata e i biancoazzurri non hanno problemi nel terzo, con la Titan Services che concede appena 13 punti agli avversari. Un match comunque importante per ruotare i giocatori, soprattutto quelli più giovani, come Tentoni e Bernardi che si fanno trovare pronti. In attacco il solido e importante contributo di Budzko non manca, con 12 punti. Fa meglio Matteo Zonzini, il migliore con 14 punti. In classifica la Titan Services guida con 30 punti davanti a Bellaria e Zinella Bologna con 25. Prossimo impegno in casa proprio di Bellaria nel clou della giornata mercoledì primo febbraio.

In serie C femminile vince anche la Banca di San Marino che s'impone 3-0 in casa dell'Olimpia Ravenna. Una bella vittoria per le biancoazzurre, che nel primo set chiudono ai vantaggi per 33-31. Nel secondo e terzo set, la Banca di San Marino cambia ritmo e per Ravenna diventa difficile restare in partita. Elisa Parenti e Tomassucci fanno la differenza in attacco, rispettivamente con 10 e 14 punti. Ravena non va oltre i 19 punti nel terzo e le sammarinesi possono portare a casa la vittoria. In classifica la Banca di San Marino si porta a quota 32 punti, terzo posto. Guida Cervia con 35 punti davanti a Ozzano con 34. Prossimo impegno proprio contro Ozzano nel big match di giornata.



Elia Gorini