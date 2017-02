Elezioni federali: FAMS e Cronometristi cambiano, Tennistavolo e Subacquea confermano

Nell'Automotoristica Paolo Valli subentra a Giovanni Zonzini, nei Cronometristi c'è Giorgio Guerra al posto di Luigi Zafferani, passato alla FederCalcio. 6° mandato per Stefano Piva nei pongisti, Leonardo Sansovini ancora alla guida della Subacquea.

Due novità e due conferme nelle elezioni delle Federazioni sportive sammarinesi di ieri sera, che hanno regalato solo presidenti eletti per acclamazione. Esaurito il suo primo mandato, Giovanni Zonzini lascia la guida della Federazione Automotoristica e passa lo scettro a Paolo Valli, suo vice nel quadriennio appena concluso. Si rinnova a metà anche il direttivo, con Marco Vicini, Michele Trevigian e Mattia Muccioli che affiancano i confermati Humbert Benedettini, Floriano Broccoli e Christian Montanari.



Cambio al vertice pure per i Cronometristi, il cui presidente uscente Luigi Zafferani ora è consigliere della FederCalcio: al suo posto c'è Giorgio Guerra. Quasi immutato invece il Consiglio Federale, eletto per acclamazione: Edio Beccari subentra al vice presidente Gian Luca Giri e si aggiunge a Luigi Zavoli, Enrico Bruschi e Mauro Della Pasqua.



Rimane tutto al suo posto nel Tennistavolo, dove Stefano Piva resta in sella per il suo sesto mandato di fila. Acclamazione pure per il direttivo uscente, con Gilberto Muccioli che subentra a Marco Morri e si unisce a Gianrico Biordi, Sergio Cecchetti, Silvano Monaldini, Mario Pelliccioni e Alessandro Tentoni. Una sola variazione anche nelle Attività Subacquee: il presidente è ancora Leonardo Sansovini, Cristian Frisoni, Joseph Zonzini, Doro Cenci e la new entry Giorgio Pierguidi – al posto di Debora Cenni - completano il Consiglio.



RM