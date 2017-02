Torna il Rugby Club San Marino, da domenica parteciperà al Torneo Seven della Uisp

Si tratta di un campionato amatoriale a livello regionale: le sei partecipanti ospitano a turno un concentramento nel quale tutti affrontano tutti, sommando le classifiche delle singole giornate si ha il vincitore. Si comincia domenica a Bologna.

A due anni dall'Unione col Rimini – dettata da una rosa insufficiente per affrontare in maniera autonoma la Serie C – il Rugby Club San Marino è pronto a tornare in campo. Stavolta però lo fa nella variante olimpica e snella della palla ovale, quella a 7. Più precisamente nel Torneo amatoriale della Uisp,Girone Emilia-Romagna. Un campionato nato un paio anni fa e oggi composto da sei squadre: oltre ai Titani – che saranno guidati dal giocatore/allenatore Franco Maiani - ci sono Meldola, Cus Pisa, Porretta, Carpi e i bolognesi dei Cinghiali del Setta. "A turno, ognuna delle sei squadre ospita un concentramento nel quale tutti affrontano tutti in partite da 10' - spiega Niccolò Cozza, giocatore e dirigente del San Marino - sommando le classifiche delle singole giornate si ottiene la graduatoria definitiva".



Si parte domenica a Bologna - col primo allenamento svoltosi lunedì al Serravalle C - e si chiude a fine giugno, sfruttando le pause della Nazionale e quindi dei campionati italiani: a Chiesanuova si giocherà il 9 aprile. L'obiettivo di questo progetto – che essendo amatoriale non pregiudica l'Unione con Rimini - è chiaro: ricompattare l'ambiente dopo la “diaspora” del 2015. E allora ecco che il gruppo dell'Unione samma-riminese ritrova Navid Ataei, Mattia Bastianelli e Adrian Menicucci, i primi due militanti in Serie B con Romagna e Bologna 1928 e il terzo fermo dopo l'esperienza, sempre in cadetteria, con Pesaro. E con loro gli U18 Luca Giardi, Mattia Cerchi, Alan Michelotti e Matteo Babboni, equamente divisi tra giovanili di Rimini e Cesena.



Un'ottima notizia per il movimento e per la Nazionale, che a luglio volerà in Estonia per l'Europeo Division C di Seven. "Il fatto di avere una nazionale di rugby a 7 è un altro dei motivi che ci ha spinto a partecipare a questo campionato - aggiunge Cozza - infatti l'allenamento di lunedì si è svolto sotto la supervisione del CT Jorge Gutierrez".



Nel servizio l'intervista a Niccolò Cozza.



RM