Super Bowl: i Patriots si aggiudicano il titolo

E' trionfo dei New England Patriots nel Super Bowl 2017. Sconfitti gli Atlanta Falcons in un gremitissimo NRG Stadium di Houston, in Texas, per 34-28, al termine di una rimonta tesissima conclusasi ai supplementari, la prima volta in una finalissima del campionato Nfl. Si tratta del quinto titolo per i Patriots e del quinto per il quarterback Tom Brady, che entra così nell'Olimpo. Per la prima volta un Papa manda un videomessaggio al Super Bowl, la finale del campionato Usa di football: "possa questo evento essere segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo", ha detto Francesco in spagnolo. Performance di Lady Gaga nell'halftime show.