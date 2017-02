Basket, Reggio Emilia torna al successo

Il posticipo premia i vice campioni d'Italia, trascinati da Achille Polonara (25 punti e 5/5 da tre).

Achille Polonara torna ai suoi livelli e Reggio Emilia ritrova la strada per la vittoria. Netta, per 98-84, quella maturata ieri sera al PalaBini. Ancora un cantiere aperto – quello emiliano – almeno stando a Max Menetti, che trova risposta da un ottimo Della Valle e dalla classe senza età di Kaukenas. Merita menzione anche la prestazione di Riccardo Cervi, a un rimbalzo dalla doppia doppia in abbinata ai 15 punti marcati.



Prosegue l'operazione recupero in casa reggiana: prossimo al rientro anche Pietro Aradori, potenzialmente reclutabile per il big match con Venezia.



Emiliani che cercano invano di scappare nel primo quarto: il nuovo allungo appena prima di rientrare negli spogliatoi, guadagnati sul 48-39 coi liberi di Della Valle.



Il vantaggio lievita fino alla doppia cifra, mentre Polonara prosegue nella sua serata perfetta dall'arco: 15 dei 25 punti prodotti sono frutto delle cinque bombe tentate.



Brindisi si organizza per risalire in un quarto quarto affrontato sotto di 10 punti: Goss Carter e Moore riportano l'ENEL a due possessi di distanza, ma una volta ancora è Polonara a ricacciare indietro gli ospiti, con l'ennesima tripla su scarico di Needham.



Kaukenas – con 7 punti negli ultimi 10 minuti – chiude ogni spiraglio, così che il filotto di sconfitte consecutive è arginato a quattro: 96-84 il finale.



LP