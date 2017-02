Volley: ko per la Titan Services, la Banca di San Marino vola

La capolista Titan Services cade in casa contro la Falco Marignano. La Banca di San Marino centra l'ennesima vittoria consecutiva.

Il derby dice Falco Marignano. La squadra romagnola s'impone a sorpresa in casa della capolista Titan Services al tie-break. I padroni di casa partono bene e si portano sul 2-0 nel conto dei set. Nel primo parziale i biancoazzurri prendono subito in mano la partita e Marignano è costretto a inseguire. La Titan Services chiude 25/22. Stessa situazione nel secondo set, con Tabarini a trascinare i suoi con tre punti consecutivi. La Titan Services non ha problemi a chiudere sul 25/17. Si ribalta la situazione nel terzo parziale, con i romagnoli che scappano via e si portano sul 16/8. Mascetti prova a cambiare qualche cosa, ma il set degli ospiti che s'impongono 25/18. Nel quarto set, i problemi in ricezione dei sammarinesi si evidenziano. La Titan Services resta in partita fino all'11 pari quando un break di 8/1 permette alla Falco Marignano di mettere le mani sul set, che i romagnoli vincono 25/14. La partita si decide al tie-break, gli ospiti partono meglio e vanno sul 6/1. Tabarini tiene in gara la Titan Services con quattro attacchi vincenti. I biancaozzurri vanno avanti 10/9, la Falco Marignano piazza l'ennesimo break della partita: un 6/0 che consegna la vittoria agli ospiti. Titan Services sempre al comando con 34 punti davanti a Zinella Bologna con 31. Prossimo impegno a Casalecchio.

In serie C femminile, la Banca di San Marino vince 3-1 in casa della Flamigni Sammartinese. Per la squadra di coach Luca Nanni è la 12' vittoria consecutiva, al termine di una partita difficile e giocata con un certo nervosismo. Banca di San Marino avanti 2-0, poi la Sammartinese rientra in partita, prima del nuovo strappo sammarinese nel quarto, vinto 25/15. Grandi prove della palleggiatrice Benvenuti e della centrale Tomassucci con 20 punti. Da segnalare anche i 16 punti di Bacciocchi e i 15 di Elisa Parenti. In testa al campionato sempre Cervia con 41 punti, davanti alla Banca di San Marino con 38. Prossimo impegno in casa contro la Rubicone in Volley.



Elia Gorini