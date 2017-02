Avellino-Pesaro 79-62: VL a 2 punti dalla zona retrocessione

In un PalaDel Mauro inviolato da tre partite, la VL Pesaro sogna per due quarti e mezzo il colpaccio salvo poi crollare 79-62 con la seconda forza del campionato, Avellino. Irpini che non sono proprio al top, visto che Cusin è fuori e Ragland e Fesenko sono a mezzo servizio causa infiammazione alla spalla e influenza.



E allora, dopo 5' di anti-spettacolo chiusi sul 4-5 Pesaro prova ad approfittarne con un break di 7 punti. A suonare la carica sono il solito Jones – 14 punti e 7 rimbalzi, due in meno di Nnoko – ma soprattutto Thornton, che quando azzecca la serata spinge e infatti mette a referto 22 punti.



Chiuso il primo quarto a -5 Sacripanti capisce che un Ragland a mezzo servizio è pur sempre un Ragland, così lo mette dentro e la musica cambia. 5 punti di Thomas – bomber dei suoi a quota 20 – e il distacco è subito colmato, Pesaro prova a strappare ancora ma viene ribaltata dal 13-0 Avellino. Manco a dirlo griffato dal play ammaccato, che nel secondo quarto mette 9 dei suoi 13 punti.



L'intervallo lungo è una manna per Pesaro, presa di nuovo sulle spalle da Thornton e capace di farne 9 filati, ritrovando il vantaggio. L'ultimo del match, perché a quel punto i verdi mettono il lucchetto al canestro e la VL non passa più per 6'. Gli Irpini sfruttano la situazione, si prendono un altro parziale di 13 e chiudono la terza frazione a +11, confermandosi dominanti anche negli ultimi 10'.



In attesa del mercato Sacripanti si gode, tra gli altri, uno Zerini da 10 punti e 7 rimbalzi, mentre Bucchi – che aspetta di inserire Hazell e di salutare il partente Fields – vede avvicinarsi a -2 Cremona, e con essa la zona rossa.



RM