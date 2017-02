Basket, Asset Banca: Salus domata sul filo di lana

Ci vogliono 5' di overtime e un'invenzione di Frigoli per portare a casa un successo fortemente voluto.

É con questa penetrazione fino al ferro di Frigoli, inattesa per via dei pochi secondi a disposizione dei Titans, che la Pallacanestro Titano centra un importante successo per 89-88 all'overtime ai danni della Salus Bologna.



Nello spartito sammarinese, la prima voce è stavolta quella di Giacomo Zannoni, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi prodotti in 41' abbondanti. Quasi sempre in campo il 23 in casacca bianca, tanto quanto Polverelli che il suo contributo lo esprime in 8 punti e 10 rimbalzi.



Le mere statistiche individuali premiano un clamoroso Alex Percan, che incide sull'incontro nella misura di 36 punti, 11 rimbalzi e 9 falli subiti.



Nonostante la forza d'urto del capitano croato della Salus, l'Asset Banca non va mai sotto nel punteggio nel corso dei 40' regolamentari, incassando l'aggancio in dirittura d'arrivo ad opera di Fimiani, a segno dall'arco con 16'' da giocare.



Del numero 6 rossoblu anche l'ultimo tiro della partita, sputato fuori dal ferro sammarinese che sentenzia: vittoria sul filo di lana, quand'è più bello. Due punti pesanti che permettono all'Asset Banca di mantenersi a +6 sulla nona classificata, rientrando in piena zona play-off.



Nel video l'intervista a Franco Foschi, coach Asset Banca San Marino.



LP