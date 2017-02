Federazione Sammarinese Ciclismo ‐ Assegnate le cariche per il quadriennio

Il Presidente Walter Baldiserra e il Consiglio Federale, riunitisi ieri sera 13 febbraio presso la sede della Federazione Sammarinese Ciclismo, hanno assegnato per il prossimo quadriennio le cariche di Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere.

In particolare le nomine sono state le seguenti:

Vicepresidente: Stacchini Alessandro

Segretario Generale: Robbiano Fabrizio

Tesoriere: Toccaceli Rocco



Le attività federali per il settore strada (Nazionale, giovanili e amatoriali) sono state assegnate a Muraccini Gian Luca e Robbiano Fabrizio mentre per il settore MTB (Nazionale, giovanili e amatoriali) sono state assegnate a Carlini Luca e Stacchini Alessandro. Social network e ufficio Stampa FSC sono state assegnate a Stacchini Alessandro