Laureus Awards: Bebe Vio tra i giganti dello sport mondiale

L'azzurro ha conquistato un oro individuale e un bronzo a squadre alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro.

É Bebe Vio – oro nel fioretto individuale a Rio de Janeiro – l'atleta paralimpica dell'anno: il riconoscimento è arrivato sul palco Montecarlo, in occasione della 17° edizione di Laureus World Sports Awards. Il prestigioso premio le è stato consegnato direttamente da Alessandro Del Piero, come Beatrice di origini venete. In una serata movimentata da Hugh Grant sono stati premiati i migliori sportivi dell'anno, da Simone Biles a Micheal Phelps, passando da Claudio Ranieri e Nico Rosberg. Immancabile Usain Bolt, sportivo dell'anno, così come il tributo ai Chicago Cubs – capaci di tornare a vincere il titolo in MLB a distanza di oltre un secolo.



LP