Mariotti in gara nel Gigante di S.Moritz

Appuntamento mondiale per il sammarinese

Il sammarinese Alessandro Mariotti ha chiuso al sessantaquattresimo posto la prima manche di qualificazione allo slalom gigante mondiale in programma domani a St.Moritz. Al termine del secondo manche, che si disputa di seguito, risulteranno qualificati i primi 25 atleti al traguardo coi si aggiungono ulteriori 25 ripescaggi sulla base del punteggio internazionale acquisito. Al termine della prima manche l'atleta sammarinese si trovava piazzato circa a metà della graduatoria e per lui la speranza di partecipare al Gigante è legata ad un miglioramento nella seconda e soprattutto al ripescaggio. Resta per il momento l'ottima prova di stamattina nell'ultimo gradino prima di una finale mondiale.