Rtv: torna InBici - Passione sui Pedali

Sugli schermi di San Marino Rtv, giovedì 16 febbraio (ore 20.00), si riaccendono i riflettori su "InBici - Passione sui Pedali", il format televisivo prodotto dal magazine InBici in collaborazione con l'emittente di Stato dell'Antica Repubblica. Confermato alla conduzione il giornalista Gian Luca Giardini, così come rimane invariata la collocazione nei palinsesti (tutti i giovedì in prima serata), ma si dilata il tempo della diretta, che passa da 40 a 56 minuti.



Quaranta le puntate che, come al solito, saranno incentrate sul mondo composito delle due ruote, declinate nelle sue infinite varianti, dal professionismo ai cicloamatori, passando per turismo "green", eco-sostenibilità, benessere e urbanistica ciclo-pedonale.



Per la prima puntata saranno ospiti l’editore di INBICI magazine Sara Falco, la tre volte campionessa italiana Marathon Daniela Veronesi ed il Fondatore di Progetti Scorta Silvano Antonelli