Coppa Italia, il ruggito della Leonessa: battuta Venezia ai quarti

Strepitosa prestazione della matricola, che vola in semifinale di Coppa Italia superando una delle candidate alla vittoria finale.

Da neopromossa a semifinalista di Coppa Italia, da quasi spacciata a seguito di un avvio non certo irresistibile in Serie A all'essere la mina vagante tra le migliori otto della nostra pallacanestro.



La Germani Basket Brescia continua a stupire, assestando il colpaccio che le vale l'accesso alle semifinali, dove raggiunge Milano, Reggio Emilia e Sassari.



Incontro equilibrato e dal ritmo serrato, dall'inizio alla fine, quello che oppone Venezia a Brescia. Ad aprire la forbice ci pensano i rimbalzi offensivi, con Brescia che ne raccoglie la bellezza di 14, ostentando maggior lucidità nei momenti decisivi.



Dopo aver toccato la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, la Leonessa deve registrare il ritorno di Venezia che sorpassa con la bomba di Bramos per il 28-27. Qui si accende Marcus Landry, che ne mette cinque nel parziale di 7-0 che riporta Brescia avanti di due possessi. Bramos e Viggiano riprendono i fuggiaschi dall'arco, Burns e Moore portano il 42-37 negli spogliatoi.



Ejim e McGee ricuciono rapidamente in avvio di terzo quarto; a riportare avanti gli orogranata ci pensa Haynes da fuori.



Si va punto a punto: alle bombe di Bramos replica Burns sotto i vetri. La clamorosa ingenuità di Visconti con soli quattro secondi da giocare permette poi alla Germani di chiudere il terzo parziale col minimo vantaggio, complice la rubata di Moore e l'appoggio di Franko Bushati. Mani nei capelli per De Raffaele, che prova a serrare i ranghi in vista dell'ultimo quarto in cui Brescia ipoteca la vittoria con un parziale di 9-2 in apertura di frazione: cinque sono di Luca Vitali, MVP dell'incontro con 11 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.



Venezia prova a riportarsi sotto, arrivando finanche a un possesso di distanza col gioco da tre di Hrvoje Peric, che sfrutta il contatto con Berggren per portare il risultato sul 66-67 con poco meno di tre minuti da giocare. Ripaga con la stessa moneta Burns, che sfrutta l'extra pass di Landry per appoggiare al tabellone e allungare in lunetta. Venezia non c'è più, Brescia la porta a casa 76-68 e prepara la semifinale con Sassari, insperata fino a qualche settimana fa, splendida opportunità odierna: la palla a due sul parquet di Rimini è per le 20:45.



LP