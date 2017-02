Sci: Mariotti fuori nello slalom

Lo sciatore sammarinese esce poco prima dell'intermedio nella prima manche di qualificazione alla gara iridata.

Dopo la bella prova in gigante, Alessandro Mariotti non riesce a concludere la prima manche delle qualificazioni allo slalom speciale maschile, in programma domani sulle nevi svizzere di St. Moritz