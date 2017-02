Ciclismo: presentato il Team RSM squadra U23/Elite

Il contenitore del progetto tecnico affidato al Direttore Sportivo Emilio Mistichelli, tra le proprie fila annovera anche il campione sammarinese di categoria, Federico Olei.

Scommette sui suoi ragazzi, selezionati sulla base delle loro caratteristiche tecniche, il DS Mistichelli che – pur in un mondo sempre più schizofrenico e rapito dal dualismo professionisti/amatori, in cui a farne le spese sono le giovanili che il primo comparto dovrebbero foraggiare – si dice sicuro che alcuni di questi ragazzi arriveranno lontano.

Dietro l'angolo, piuttosto, il primo appuntamento stagionale: sabato prossimo già una gara Open nel gardense, alla quale parteciperanno per l'appunto anche ciclisti professionisti. Occasione per i più esperti del gruppo per misurarsi con una gara di livello, per i più giovani se ne riparla a San Bernardino, nel circuito ravennate che per alcuni di loro segnerà l'esordio in categoria.

Costituita poco meno di 3 mesi fa, l'ASD Team RSM vuole essere il punto di riferimento per una fascia di atleti che già dall'anno prossimo potrà contare su un numero ancor più cospicuo di atleti nostrani, garantendo loro la possibilità di gareggiare là, dove la carriera o sboccia o trabocca.

La possibilità di competere al Giro d'Italia di categoria – se ne saprà di più tra un mese circa – costituisce certo un elemento di appeal, nonché di confronto coi migliori. Il poter contare sulla doppia affiliazione sulla base di accordi con Federciclismo Italiana, raddoppia le chance di vedere accolta la preiscrizione sottoposta all'organizzazione della corsa rosa, come formazione italiana o come team straniero.