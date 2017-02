La festa di SportInsieme Awards

Meno 100, e il conto alla rovescia sembra ancora una cosa lontana. Invece San Marino 2017 è dopodomani e i Giochi sono già il feel rouge della notte di SportInsieme Awards. Per ricordare i momenti più belli dell'anno che è stato ed accendere la modalità Piccoli Stati. Un grande grazie a tutti dal Presidente che guarda ad un futuro di scelte strategiche e novità in un tempo nel quale la crisi continua a mordere e la contribuzione verso lo sport a scendere. Dall'esperienza di Rio 2016 verso Tokio 2020, passione, lealtà e rispetto. Anche delle regole, dice Gian Primo Giardi, in relazione al caso di doping pre Rio. Errori fatti anche in buona fede non possono pregiudicare il prestigio di cui godiamo. Lo sport è sudore e impegno, un concetto ripreso anche dal Segretario Marco Podeschi, che ringrazia gli atleti i dirigenti e il movimento in generale al quale chiede la forza di aiutare il Paese in una fase così delicata. Il richiamo alla funzione educativa è forte per una Segreteria che abbina anche la delega all'Istruzione. La conduzione disinvolta e leggera di Fabio Tavelli a chiamare sul palco raffiche di premiati. Tante le medaglie d'argento e d'oro per tanti protagonisti dello sport sammarinese. Sport e cultura, si diceva. Il pianoforte di Mattia Guerra, le coreografie e tre ragazzi "I delayers" che fanno musica e che tra il serio e il faceto si propongono anche per San Marino 2017. I Giochi dominano la scena, e svelano la prima parte di quel che sarà. Ad esempio le medaglie che compaiono sul palco accompagnate dai ragazzi delle scuole medie che hanno partecipato al progetto. Ci sono anche le divise dei volontari, insomma il 2017 è Giochi e dintorni. Il 2016 è stato invece Gian Marco Berti. E' lui l'atleta dell'anno, è lui ad inventarsi il capolavoro a Baku e ritornare in patria dopo aver vinto una prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo.



r.c.