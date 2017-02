Baseball: gli allievi vincono la Winter League

Gli allievi del San Marino Baseball allenati da Alessadro Mazza hanno trionfato nella Winter League zona centro e staccato il pass per la fase nazionale. A Bologna i giovani biancazzurri si sono imposti per 6-2 sul Ravenna. Sulla strada per aggiudicarsi la finale, sfuggita solo per un soffio lo scorso anno, è rimasto solo Rovigo domenica prossima a Trento.