Olimpia Milano, Livio Proli: "Stiamo raddrizzando la stagione"

Gli ultimi momenti prima dell'esultanza del presidente dell'Emporio Armani Milano.

"Nessuno ci ha regalato niente in queste Final Eight di Coppa Italia, sono contento per i ragazzi perché in una stagione partita male sono riusciti a raddrizzarla". Una vittoria - la seconda consecutiva in Coppa Italia e che in stagione fa il paio con la Supercoppa - che definisce chiaramente le gerarchie, caso mai ce ne fosse stato bisogno, della pallacanestro italiana: "Scudetto obiettivo minimo, ma anche massimo - commenta Livio Proli; non ci nascondiamo, è evidente che abbiamo la responsabilità di provare a vincere il titolo".



Nel video l'intervista a Livio Proli, presidente Emporio Armani Milano.



