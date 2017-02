Ciclismo: il Segretario Uec a San Marino in vista dei Giochi dei Piccoli Stati.

Poco meno di 100 giorni ai Giochi dei Piccoli Stati ed ecco che la UEC - Unione Europea di Ciclismo, che rappresenta tutte le federazioni del continente – scende in pista. E lo fa direttamente col suo Segretario Generale Enrico Della Casa, venuto a San Marino per incontrare la Federazione biancazzurra in vista dell'evento. L'organizzazione infatti fornirà il suo supporto tecnico alla manifestazione. Un supporto che arriverà innanzitutto dalla Federazione Italiana, che metterà a disposizione i giudici di gara.



Ulteriori aggiornamenti arriveranno il 3 marzo, quando alla vigilia del suo Congresso annuale la UEC radunerà a Bruxelles i 9 Stati partecipanti. Si parlerà di logistica, sicurezza e tracciati di gara, con Della Casa che, su quest'ultimo punto, elogia per i progetti presentati da San Marino. Non solo San Marino 2017 però, perché a Bruxelles si parlerà anche di eventuali novità da introdurre a partire da Montenegro 2019.



Nel video l'intervista al Segretario Generale UEC Enrico Della Casa