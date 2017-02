Meeting del Titano: Giacomo Casadei d'argento

Sul Titano tanti atleti italiani di primo piano.

Prima giornata di finali - alla piscina del Multieventi - per quanto riguarda il 15° Meeting del Titano e 4° Gran Prix d'Inverno. Cospicua la presenza di nuotatori italiani di spessore in vasca a Serravalle, tra gli altri Alice Mizzau che fa segnare la seconda prestazione stagionale nazionale sui 200 stile libero (1'59''48). Ottimi risultati, in relazione al periodo di carico e preparazione - finalizzata agli impegni di aprile - anche per Giorgia Biondani (50 stile libero, 25''37), Filippo Megli (200 stile libero, 1'49''77), Matteo Ciampi (200 stile libero, 1'50''44), Andrea Tommiato (50 rana, 28''15), Silvia Scalia (50 dorso, 28''78) e Margherita Pamfiera (200 dorso, 2'11''14).



Tra i sammarinesi, ottima prova per Giacomo Casadei che chiude la finale dei 200 rana (categoria Ragazzi) col secondo miglior tempo, conquistando l'argento col tempo di 2'32''96. Buoni riferimenti anche per Gianluca Pasolini (400 stile libero, 4'14''04), Cristian Santi (200 stile libero, 2'01''00), Alberto Guidi (200 dorso, 2'22''39) e Loris Bianchi (200 stile libero, 2'05''98).



Domani si torna in vasca a partire dalle 9:15 per le qualifiche, mentre le finali partiranno alle 15:00.



LP