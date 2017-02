Nominato segretario generale dell'Unione Europea Rugby il sammarinese Gilbert Celli

Sabato scorso, 10 dicembre, in occasione della 97a Assemblea generale delle Federazioni europee di Rugby, è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo del

Rugby Europe (RE).

Questi i membri che guideranno la Federazione Europea nei prossimi 4 anni:



Octavian Morariu (Romania) alla Presidenza del Rugby Europe



Comitato Direttivo:

Vice Presidenti

* Vyacheslav Kopiev (Russia)

* Rob Udwin (England)

* Madeleine Lathi (Sweden)

* Fabien Pelous (France)



Segretario Generale

* Gilbert Celli (San Marino).



Nell’apprendere la notizia, la Presidente della Federazione Sammarinese – Stefania Stefanelli – ha inviato un messaggio di congratulazioni e di buon lavoro all’amico Celli “consapevole che la rappresentanza della piccola Federazione di San Marino in seno all’organo federale europeo è sia un onore, che un riconoscimento di grande importanza per tutto il movimento biancoazzurro. La FSMR è infatti membro della Unione Rugby dal 2007 e gode di stima e apprezzamento in Europa grazie anche al contributo e alla rappresentanza di un sammarinese dalle grandi capacità quale è Celli”.



“Devo essere grato al movimento del rugby San Marino che mi ha permesso di essere in questa organismo europeo – ha dichiarato formalmente Celli – e sono orgoglioso di rappresentare il movimento sammarinese. Ho acquisito esperienza e competenza per molti anni nel rugby per prendere il ruolo di Segretario Generale. Mia intenzione è quella di servire il rugby europeo con entusiasmo e passione.

Sono anche onorato per la fiducia e il sostegno dei membri di Rugby Europe”.