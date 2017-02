Volley femminile: San Marino batte Malta 3-2

Le ragazze di Morolli si prendono il torneo che annoverava anche Gabicce tra le partenti, un importante test di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati.

Vince e convince la Nazionale femminile di pallavolo, impegnata in questi giorni – complice il weekend senza sfide di campionato per la Banca di San Marino – in un triangolare comprendente la formazione di B2 di Gabicce e soprattutto la selezione maltese, che tra circa tre mesi sarà sulla strada delle ragazze di Morolli, alla ricerca di una prova di spessore ai Giochi dei Piccoli Stati che tornano a disputarsi davanti al pubblico sammarinese.



Ai meri fini del torneo, alle sammarinesi bastava vincere un set per aggiudicarsi il successo finale: la sconfitta di misura – per mano marchigiana – patita dalle maltesi nella gara inaugurale e soprattutto il netto 3-0 che le sammarinesi hanno rifilato a Gabicce, hanno reso il confronto di questa mattina poco più di un'esercitazione.



Durata una manciata di minuti peraltro, perché le ragazze di Morolli hanno condotto in porto il set lampo – quello d'apertura – col punteggio di 25-18, poi bissato col 25-19 nel secondo. La reazione maltese si sostanzia nel tie-break del terzo parziale, appannaggio delle isolane per 27-25. Si prosegue alla ricerca di automatismi ed alchimie di squadra, perché vedersi con costanza è utopia e non capitalizzare tali occasioni sarebbe peccato mortale.



Rapidissimi pure gli ultimi due parziali, quasi equamente divisi dalle contendenti: 25-16 San Marino il quarto, 25-15 ospite l'ultimo.



Opportunità per confrontarsi e assaggiare l'impianto che ospiterà il sogno medaglia tanto per Malta, quanto per San Marino. I presupposti – puntando l'occhio di bue in casa – sono certo dei migliori. Tra 92 giorni ne sapremo di più.



David Bonnici [vice presidente Malta volley]



“Credo che per noi sia stata un'ottima esperienza, anche in considerazione del fatto che questa è solo la terza partita che queste ragazze giocano insieme. Sono soddisfatto anche del risultato e abbiamo dimostrato di avere il potenziale. Credo che anche la partita di ieri con Gabicce sia stata positiva, siamo contenti dell'esito di questo triangolare. Ci stiamo preparando per i Giochi dei Piccoli Stati e per arrivare pronti in giugno con l'obiettivo di portare qualcosa a casa”.





LP