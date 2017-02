Vl spettacolo, Pesaro rimonta e batte Sassari

Basket serie A1

La miglior partita della stagione di Marcus Thornton coincide con la tutt’altro che scontata vittoria della Consultinvest sulla fresca finalista di Coppa Italia la Dinamo Sassari. 76 a 71 il punteggio finale con la difesa marchigiana a spostare gli equilibri dal secondo quarto in poi. E pensare che l’inizio è tutto del Banco di Sardegna che sembra passeggiare nonostante il rinviato esordio dell’ex Trento Lighty a cui è preferito un Carter da 13 punti al termine. Equilibrio ed esecuzione dei giochi sono eccellenti per i sardi, dall’altra parte l’apporto del nuovo acquisto Jeremy Hazell è in sostanza nullo, diventa cosi più semplice spiegare il 28 a 10 esterno del dodicesimo minuto. Ma in un clima divenuto pesante all’Adriatic Arena, Pesaro risorge. E lo fa grazie ad una difesa fatta di energia e volontà, indiscutibile marchio di fabbrica di Piero Bucchi da inizio stagione: la VL recupera palloni, attacca l’area e va in lunetta come mai da inizio campionato trascinata dal suo MVP un Marcus Thortnon, a tratti immarcabile (alla fine chiuderà con 28 punti e 8 falli subiti), che regala il rientro alla Consultinvest all’intervallo lungo. Da qui si gioca un’altra partita punto a punto in un clima infuocato, con Sassari, alla quinta partita in 9 giorni più il viaggio in Repubblica Ceca, che accusa una comprensibile stanchezza. Pasquini ruota molto i suoi, forse pure troppo, ma grazie a Stipcevic e Savanovic (13 punti e tanta classe) rimette il naso avanti nell’ultimo periodo. Nel finale, giocato da Pesaro senza Harrow fuori per 5 falli, Jones (17 punti e 9 rimbalzi) mette il suo mattone beneficiando del mis-match voluto da Pasquini che gli mette addosso Sacchetti e non un 4 di ruolo, ma i canestri decisivi sono tutti di Thornton: tripla e penetrazioni in grande fiducia per l’allungo decisivo che vale la vittoria e 2 punti preziosissimi in chiave salvezza. Sassari impara la lezione del non potersi permettere cali di tensione se vuole lottare per un ruolo da protagonista in chiave scudetto, la squadra di Bucchi consolida le proprie certezze difensive in attesa dell’apporto che potrà dare in attacco Hazell dove dopo avere segnato appena 3 punti con 5 tiri può solo migliorare.



Gherardo Resta