Altetica: Molinari agli Europei di Belgrado

Il velocista azzurro gareggerà sabato insieme ai migliori del continente.

Avventura europea per Francesco Molinari: il velocista dell'atletica leggera sammarinese, recentemente distintosi agli assoluti indoor di Ancona, volerà a Belgrado per partecipare ai Campionati Europei. Appuntamento al quale si presenta in grande ascesa, come conferma il netto miglioramento del suo primato personale in questo inizio di 2017: "Sono davvero entusiasta, ho lavorato tanto per questa opportunità" - commenta Molinari, che sabato mattina prenderà parte alla gara dei 60 metri.



LP