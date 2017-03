Cdm: prima vittoria per Goggia, su pista Olimpiadi 2018

Arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia: la sciatrice bergamasca ha vinto la discesa di Joengseon, in Corea del Sud. Con una prova quasi perfetta, la 24enne atleta delle Fiamme gialle ha battuto per soli 7 centesimi la statunitense Lindsey Vonn. Terza la slovacca Ilka Stuhec, a 0.23 secondi dall'italiana. La pista di Joengseon ospiterà il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Peyongchang.



Una vittoria di grande valore, perchè alle sue spalle si sono classificate due campionesse come Lindsey Vonn e Ilka Stuhec, vale a dire l'americana con il record di vittorie in coppa del mondo e la fresca vincitrice dei mondiali a St. Moritz. La spedizione azzurra festeggia anche il buon nono posto di Johanna Schnarf, che ha gareggiato nonostante i dolori a una spalla per un vecchio infortunio, e il decimo di Verena Stuffer. Quanto alle altre azzurre, Elena Curtoni è giunta al 16mo posto e federica Brignone al 20mo. Nella classifica generale di coppa la statunitense Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1323 punti davanti a Stuhec con 1085 e Gut con 1023, Goggia sale a 921 in quarta posizione e Brignone è ottava con 594. Domenica è previsto un supergigante con partenza alle ore 3 italiane.