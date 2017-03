Basket: punti Play-off per la Dinamo Sassari

Un grande T-Lacey (20 punti e 6 rimbalzi) trascina il Banco di Sardegna fino alle dodicesima vittoria in campionato.

Partita dai due volti sul parquet del PalaSerradimigni di Sassari, dove gli uomini di Pasquini si rialzano dopo due sconfitte consecutive, a partire dalla finale di Coppa persa a Rimini con Milano. Difetta nella gestione del vantaggio, il Banco di Sardegna, che si arrampica fino al +10 con un grande T-Lacey già nel primo quarto.



Nella seconda frazione un parziale di 12-3 permette a Pistoia di tornare in carreggiata: con Petteway e Crosariol – i migliori marcatori della The Flexx, con 41 punti a quattro mani – gli uomini di Vincenzino Esposito si portano sul minimo svantaggio.



Ne esce una partita tirata, punto a punto fino all'ingresso negli spogliatoi, che Pistoia guadagna sul 42-40 grazie alla bomba di Terran Petteway.



L'alternanza al comando si conferma anche nel terzo quarto, dove sono Lighty e Lacey a suonare la carica per i sardi, che tornano avanti di due possessi infilando una run di 10-1 in chiusura di parziale.



Sei punti da recuperare negli ultimi 10 minuti per Pistoia, che parte a rilento, scivolando fino al -10 quando metà quarto quarto se n'è già andato e forse pure la partita, lo è. Sassari va alla ricerca del colpo ferale dall'arco, fallendo a ripetizione, ma non dovrà rammaricarsene. Di là la The Flexx lavora ai fianchi l'avversario, riportandosi a ridosso con Chris Roberts, che buona parte dei suoi 12 punti li mette a segno quando la partita potrebbe girare. Ma non gira. Perfetti in lunetta Savanovic e Stipcevic, cosicché il gioco di falli che chiude l'incontro non nasconde insidie per la Dinamo: 81-75 il finale, la corsa ai Play-off annovera a pieno titolo anche il Banco di Sardegna.



