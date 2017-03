Rugby, San Marino 2° nella seconda giornata del campionato Seven Uisp

Per i biancazzurri tre vittorie e una sola sconfitta contro i padroni di casa del Cus Pisa.

Dopo l'en plein dell'esordio, il San Marino fa un'ottima figura anche nella seconda giornata del Campionato Tosco-Emiliano di rugby a 7 della Uisp, del quale è capolista. I biancazzurri tornano da Pisa con un secondo posto frutto di tre vittorie - contro Porretta, Meldola e Cinghiali del Setta - e un solo ko coi padroni di casa del Cus, principale rivale per la leadership del torneo. Mancava il Carpi, assente in quanto i giocatori erano impegnati nel campionato di Serie C di rugby a 15.