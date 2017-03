Trento stende anche Caserta 77-66

Basket Serie A, secondo posticipo

Se è vero che nel girone di ritorno comincia un altro campionato, Trento si candida per vincerlo. Sesta vittoria consecutiva per i padroni di casa che nel 2017 non hanno ancora conosciuto sconfitta in un ritorno vissuto a tutta. Ennesima prestazione di sostanza dei ragazzi di Buscaglia e questa volta a spese di Caserta, stesa di 10, 76-66. A far la differenza l'aggressività in difesa, firmata da 28 palle perse campane. Già alla fine del primo quarto la Dolomiti è tutta energia: nonostante i due falli rimediati in partenza da Craft il vantaggio è già sull'ordine della doppia cifra. E' solo una fiammata di Watt a tenere Caserta più o meno a contatto, ma col passare dei minuti gli ospiti vengono progressivamente asfissiati dall'ardore trentino. Coach Dell'Agnello prova a trovare soluzioni dalla panchina, ma il naufragio arriva fino a 16 di profondità. Solo ora, con una difesa a zona efficace e dopo l'intervallo lungo, i campani provano a ricucire e dimezzano le distanze che ora dicono 8 da recuperare. Con un piccolo grande tilt Trento continua a subire le bombe di Sosa e le stoccate di Watt. L'infuocata Caserta arriva al sorpasso 52-54: vede l'impresa e poi muore. mentre di là Craft mette le marce alte e con Marble e Hogue firma il parzialone di 18-4, della sesta consecutiva, del PalaTrento tutto in piedi.