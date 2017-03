La Reggenza saluta gli Atleti Speciali

Verso gli Special Olympics World Winter Games

Tra i 2700 Atleti Speciali che rappresenteranno 107 nazioni nelle 9 specialità previste dai Giochi Mondiali Invernali, San Marino c'è. E la delegazione in partenza per l'Austria è salita a Palazzo per ricevere il saluto dei Capi di Stato. Accompagnati dal Segretario di Sport e dal Presidente del Comitato Olimpico, Marco De Angelis, Stefano Gianessi, Thierrry Mancini e Ruggero Marchetti col Capo Missione Barbara Frisoni, i tecnici e gli accompagnatori nella Sala del Consiglio dei 12. "Passione, determinazione e serietà -dice la Reggenza- caratterizzano da sempre l'impegno e le prestazioni dei ragazzi. L'augurio che questa straordinaria occasione peossa ulteriormente arricchire il bagaglio di esperienza al di là di un risultato che sappia premiare l'impegno. E' un grande momento che testimonia il livello di inclusione -sono parole del presidente federale- della Repubblica più antica del Mondo grazie anche al contributo degli sponsor e il prezioso lavoro dei volontari. Da Filiberto Felici anche l'aggiornamento su un progetto che possa favorire l'occupazione extrasportiva dei ragazzi.