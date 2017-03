San Marino, Barazzutti: "Vogliamo creare un vivaio e riportare a San Marino i nostri alteti"

Avviato il progetto tecnico imperniato sul Capitano dell'Italia di Fed Cup.

É ufficialmente iniziata la partnership tra Federazione Sammarinese Tennis e Corrado Barazzutti: il Capitano dell'Italia di Fed Cup è infatti il nuovo consulente tecnico della Federtennis e sarà deputato anche a compiti di riorganizzazione del movimento tennistico sammarinese, in toto. Maggior tempo a disposizione dei giovani, protagonisti in questi giorni in raduni disposti per fasce d'età, così da poter essere valutati singolarmente. Una piccola rivoluzione, che mira anche a riportare in territorio quei tennisti sammarinesi che si allenano fuori confine.



LP