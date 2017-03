Tennis, San Marino senza torneo per il terzo anno consecutivo

Il Congresso di Stato ha comunicato l'impossibilità di sostenerne l'organizzazione.

Per il terzo anno consecutivo, San Marino resterà senza un torneo ATP. Il Congresso di Stato ha comunicato l'impossibilità di sostenere economicamente l'organizzazione del Challenger, manifestando l'intenzione di valutarne la fattibilità per l'anno per il 2018, riconoscendone valenza e capacità di generare indotto.

L'auspicio della Federtennis è quello di avviare celermente i confronti necessari al fine di poter organizzare un'importante manifestazione internazionale quale sarebbe l'ATP Challenger del 2018.



LP