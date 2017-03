VL Pesaro: Piero Bucchi si è dimesso

Piero Bucchi, il coach della Consultinvest Pesaro, si è dimesso. Secondo indiscrezioni, riportate da diverse testate sportive, l’allenatore bolognese avrebbe maturato la sua decisione alla luce dei problemi nel rapporto con il presidente Ario Costa.



La VL Pesaro, coinvolta nella lotta per la salvezza e impegnata nella delicata sfida contro Varese nella prossima giornata, ha accettato la scelta dell’allenatore, ma non ha ancora preso una decisione riguardo al suo successore. Bucchi in estate aveva firmato un biennale a Pesaro dopo un’esperienza di cinque anni alla guida di Brindisi. Ora si attende l'ufficialità da parte della società.