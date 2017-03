CONS: eletto il nuovo Comitato Esecutivo

Confermati Gian Primo Giardi (Presidente) e Eros Bologna (segretario generale), Christian Forcellini è il nuovo vice presidente

Per il secondo mandato consecutivo sarà Gian Primo Giardi a guidare il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Di fatto poco più che una formalità. Il presidente uscente era l'unico candidato per ricoprire il ruolo di numero 1 dello sport sammarinese. Per Gian Primo Giardi una conferma per acclamazione che sa tanto anche di meritato premio al buon lavoro svolto nello scorso quadriennio. Nessuna sorpresa anche per quanto riguarda il ruolo di Segretario Generale. Eros Bologna, unico candidato, continuerà a ricoprire il ruolo anche per i prossimi quattro anni. Lo sport manda un segnale di continuità nelle scelte dei due principali ruoli del Comitato Olimpico. Le novità arrivano dagli altri incarichi. Christian Forcellini, presidente della Federazione Tennis, è il nuovo vice presidente, posto ricoperto per anni da Giorgio Crescentini. Forcellini vince il ballottaggio con Stefano Piva della Federazione Tennis Tavolo. Il calcio resta nel Comitato Esecutivo del Cons con l'elezione di Marco Tura, presidente della FSGC. Nel CE sono stati eletti anche, per quanto concerne i ruoli da assegnare a presidenti di Federazioni Sportive, Paolo Valli, che raccoglie il testimone da Giovani Zonzini per la FAMS ed Emanuele Vannucci per il golf, che rappresenta una conferma. A completare l'organico del Comitato Esecutivo del CONS i membri “non compatibili” con incarichi federali. Confermato Luciano Scarponi. La novità è rappresentata da Maurizia Menghi. Il nuovo CE resterà in carica fino al 2020.



Elia Gorini