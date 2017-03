Implacabile da 3, Brindisi espugna Brescia

Basket Serie A1: L'Enel passa 81-91

Una pioggia di petardi e Brindisi fa il brindisi sul campo della leonessa. Un colpaccio che la squadra di Sacchetti, al primo successo esterno del girone di ritorno, investe in chiave play off anche in considerazione della differenza canestri aggiustata proprio contro Brescia che all'andata avendo vinto in puglia. Landry e M'baye, migliori realizzatori del campionato, guidano i rispettivi attacchi. Sul parquet regna un sostanziale equilibrio e quando ad esempio Burns porta Brescia a +4, arriva immediata la risposta di Brindisi. Dagli spogliatoi dell'intervallo lungo, l'Enel riemerge con un arsenale di bombe pronte a esplodere e a fare male. Goss e M'baye sono praticamente immarcabili e la partita si indirizza dopo il grande equilibrio die primi due quarti. Brescia perde la calma, prende due tecnici e coach Diana si fa anche cacciare. Mentre Brindisi trova il canestro un po' da ovunque ora anche con Scott. Al 37' sul 75-85 la vittoria è in ghiaccio e si gioca per la differenza canestri. finisce 81-91 con la squadra di Sacchetti che spara un incredibile 15-31 da tre punti di fatto seppellendo ogni velleità bresciana e sistemando anche la differenza canestri. Miglior marcatore Goss con 25 punti, poi M'bay e Scott con 21 e 17. Non bastano alla leonessa i 22 di Moore.