Rugby, a Chiesanuova si guarda al futuro: in campo U10, U12 e U14

È il primo evento di questo genere ad andare in scena a San Marino: piatto forte del giorno l'amichevole tra le U14 di Cesena - con 6 sammarinesi in campo - e Rimini.

Di rugby giovanile a San Marino se ne è sempre visto poco, e data la necessità di dare nuova linfa al movimento non è proprio un bene. E allora ecco che al campo di Chiesanuova va in scena il primo concentramento di giovanissimi della storia della palla ovale biancazzurra: ottima occasione per avvicinare bambini e famiglie a uno sport duro ma non cattivo, e soprattutto in cerca di rilancio.



Si comincia coi ragazzini dell'Under 10 e 12 del Cesena, società che, in un certo senso, sul Titano gioca in casa. È di lunga data infatti la collaborazione tra la FederRugby sammarinese e il sodalizio bianconero, nelle cui fila si esibiscono i ragazzi della Repubblica non ancora in età da prima squadra. 16 i piccoli bianconeri presenti, dei quali cinque sammarinesi: per loro un allenamento e infine una partitella 8 contro 8 di mezz'ora.



Quindi il piatto forte di giornata, l'amichevole tra le U14 di Rimini e Cesena. In questo caso sono 6 biancazzurri in campo, quasi un terzo dei convocati totali dei bianconeri: tra questi Elia Michelotti, autore di una delle quattro mete dei suoi. Sfortunatamente inutile ai fini del risultato tanto quanto la tripletta del compagno La Rosa, visto che Rimini s'impone 39-26. Il tutto per una giornata di sport e divertimento perfettamente riuscita e che con ogni probabilità sarà replicata a fine aprile, quando alle due squadre presenti oggi si potrebbero unire anche Ravenna o Lugo.



RM