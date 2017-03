Volley: doppio successo per le squadre sammarinesi

La Banca di San Marino archivia la sconfitta della scorsa settimana tornano subito alla vittoria. La squadra di coach Luca Nanni s'impone 3-0 su Cattolica al termine di una gara decisa dalla superiorità in battuta, con 7 ace, a muro, con 16 vincenti, e una buona prova della difesa delle sammarinesi. Nel primo set la gara è in parità fino al 9/9, poi la Banca di San Marino aumenta i giri e produce un parziale di 7/0 che chiude di fatto il set. Alla fine sarà 25/16. Nel secondo parziale le padrone di casa allungano sul 4/1. La Banca di San Marino resta davanti fino a 22/19 quando Cattolica trova un break di due punti che pareggia il punteggio. Si va ai vantaggi, sul 24 pari le sammarinesi trovano i due punti che servono per chiudere 26/24 il parziale.

Nel terzo set Cattolica parte bene e produce un 5/0. La Banca di San Marino fatica, ma riesce ad agganciare le romagnole sul 14 pari per poi prendere il largo e scappare verso il 25/19 che chiude set e partita. Le biancoazzurre salgono a 45 punti, alle spalle di Cervia che guida con 47. Sabato prossimo il big match in casa delle romagnole. Tornano in campo anche gli uomini con la Titan Services che s'impone al tie-break. Un risultato che fa scivolare i sammarinesi al secondo posto vista la concomitante vittoria dello Zinella Bologna, che però deve ancora riposare. A Forlì la Titan Services parte bene e vince il primo set 25/21. I padroni di casa pareggiano, poi i biancoazzurri tornano avanti imponendosi 25/19 nel terzo. Nel quarto parziale, così come avvenuto nel secondo, la Titan Services concede troppo in battuta. Al tie-break i sammarinesi sono sempre avanti nel punteggio chiude 15/13. Prossimo impegno in casa contro il Rubicone.



Elia Gorini