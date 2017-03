Tennis, Bertuccioli arriva fino al terzo turno all'Open BNL di Grugliasco

Buonissime prestazioni per l'allievo della STA nella tappa torinese delle pre-qualificazioni agli Internazionali d'Italia.

Ottima prova per Federico Bertuccioli sulla terra rossa di Grugliasco: nel torinese, l'allievo di Giorgio Galimberti si è spinto fino ai sedicesimi di finale, superando Michele Longo e Christian Felline, prima di cedere il passo a Gianluca Beghi (6-2, 7-6), terza testa di serie dell'Open BNL che fa parte delle pre-qualificazioni agli Internazionali d'Italia. Per la cronaca, il torneo è stato vinto da Riccardo Bonadio, che in finale ha superato Edoardo Eremin.



LP