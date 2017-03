Varese-Pesaro, Spiro Leka: "Sofferto pressione e aggressività nel finale"

Tre quarti di grande livello non sono bastati alla Consultinvest per portare a casa la sfida del PalA2A di Varese.

Spiro Leka: "Mi auguravo un risultato diverso per commentare la mia prima conferenza stampa post partita, ma nel basket tre quarti non bastano per vincere una partita. Mezz'ora fatta bene, poi quando Varese ha alzato la pressione e l'aggressività siamo andati in difficoltà; portiamo con noi quei tre quarti ed analizziamo l'ultimo quarto per capire dove lavorare in settimana, in modo da limare quelle due-tre palle perse che hanno invertito l'inerzia dell'incontro. Dal mio punto di vista avevamo un giocatore in uscita che non sapevamo nemmeno quanto poteva darci, mentre da martedì arriverà Clarke; ci troviamo nel bel mezzo di lavori in corso, speriamo di riprendere subito la marcia in casa contro Reggio Emilia. Mi spiace non aver potuto dare minutaggio a Cassese, perché nel piano gara era previsto. Quando sono rientrati pensavo che lo avrei solo messo in difficoltà, inserendolo in quel momento lì".



LP