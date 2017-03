Pioggia di medaglie per la MyaGym

Sabato 11 Marzo a Bagnacavallo, le più piccole ginnaste della Mya Gym, accompagnate dalle allenatrici Elisa Zonzini e Serena Sergiani, hanno partecipato alla 1° prova Regionale del Campionato Promozionale Uisp.

La Squadra B, formata da Anya Capicchioni e Maria Vittoria Casadei, ha ottenuto il

1° posto e la squadra A, formata da Anya Capicchioni e Arianna Chiaruzzi ha

raggiunto il 2° posto nella Gara di Rappresentative.

Per la categoria Piccoli Oscar, in cui partecipano ginnaste che non possono gareggiare ancora nell’agonismo perché troppo piccole, ha brillato la piccola Carol

Michelotti, che, con un esercizio grintoso e preciso, ha conquistato il 1° gradino del

podio. Anche la piccola Sara Ceccoli, nella stessa categoria, ha eseguito un ottimo

esercizio, salendo sul 3° gradino.

Un applauso grande va alle più piccole ginnaste in gara Viola Fabbri e Ludovica Vannoni, classe 2012, che hanno eseguito il “percorsino” 1° fascia classificandosi al

4° posto parimerito.

Domenica 12 Marzo è stata la volta delle ginnaste un po’ più grandi. Anche per loro

tante medaglie e piazzamenti.

Accompagnate dalle istruttrici Sara Sergiani ed Elisa Zonzini, le piccole ginnaste della Promozionale hanno guadagnato un podio in ogni categoria. Per la categoria

Mini Prima Esordienti 2009 Marta Macina ha ottenuto un meritato 3° posto. Per la

categoria Mini Prima Esordienti 2008 Gloria Ambrogiani ha conquistato il 2° gradino

del podio e Matilde Fabbri ha guadagnato il 3° posto. Ottimi piazzamenti anche per

Beatrice Vannucci che ha raggiunto il 5° posto e Lisa Ripa che si è classificata 8°.

Per la categoria Mini Prima Esordienti 2007 Rebecca Mini ha raggiunto il 3° posto,

mentre Alice Fiorini si è classificata 9°, Maria Letizia Casadei 10° e Asia Casadio

13°.

Anche nelle gare di squadra la Mya Gym ha brillato conquistano due podio. Per la

categoria Mini Prima Squadra Esordienti/Allieve, la squadra formata da Vannucci,

Macina, Ripa, Ambrogiani e Fabbri è salita sul 1° gradino del podio. Per la categoria

Mini Prima Collettivo Esordienti, la squadra formata da Casadei, Fiorini, Casadio e

Mini, non è stata da meno conquistando il 1° posto.

Infine, le ginnaste più grandi della Promozionale, guidate dalle tecniche Patrizia

Bottino e Rosa Tomassini, non hanno deluso le aspettative e hanno ottenuto podi e

buoni piazzamenti nella categoria Mini Prima.

Per la categoria Mini Prima Allieve 2005, Varela Martina Castillo ha ottenuto un

ottimo 2° posto e Annalisa Terenzi ha guadagnato un altrettanto ottimo 3° posto! Per la Categoria Mini Prima Junior 2004 le ginnaste hanno ottenuto dei buonissimi

piazzamenti. Antea Casali si è aggiudicata il 6° posto, Chiara Gatti l’11°, Tea

Capicchioni il 19° e Viola Ceccoli il 20°. Per la categoria Mini Prima Junior 2003

Aurora Marano ha ottenuto l’8° posizione, mentre per la categoria Mini Prima Junior

2002 Sara Terenzi ha conquistato un meritatissimo 3° posto e Giulia Marchetti un

ottimo 4° posto.

Una grande soddisfazione è arrivata anche per la squadra formata da Terenzi, Casali, Marchetti, Ceccoli e Castillo, che è salita sul 2° gradino del podio.

Tutte le allenatrici Mya Gym sono soddisfatte per i traguardi raggiunti dalle loro

piccole e grandi ginnaste.