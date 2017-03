Presentata a Cesenatico l'edizione 2017 della "Coppi e Bartali"

Si correrà dal 23 al 26 marzo, con partenza da Gatteo e arrivo a Sassuolo

Venticinque squadre al via, tra cui tre formazioni del World Tour e la rappresentativa della nazionale italiana.

Sono questi i primi numeri della settimana internazionale Coppi e Bartali, gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia.



Il tracciato ricalca quello delle ultime edizioni, fatta eccezione per l’ultima tappa.

Si parte, come da tradizione, dal cuore di Gatteo, con prima la prova in linea e poi la crono squadre sulla distanza 11km e 200 metri. Seconda tappa con partenza da Riccione ed arrivo a Sogliano. La terza giornata avrà come scenario la cittadina di Crevalcore mentre il gran finale di domenica 26 marzo, propone un classico della Coppi e Bartali, con la Fiorano-Sassuolo. Tra i corridori più attesi, sicuramente Manuel Belletti, vincitore di ben 3 tappe, nelle edizioni precedenti.



Nel video le interviste a Adriano Amici (organizzatore Coppi e Bartali) e Manuel Belletti (Team Wilier Selle Italia)