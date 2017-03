Sci alpino, Fill difende la Coppa di discesa libera ad Aspen

Superato Jansrud in un finale al cardiopalma: vince Paris, per la 18° doppietta maschile italiana nella storia.

Doppietta azzurra nell'ultima discesa libera dell'anno, quella di Aspen in Colorado. I jet men italiani si impongono con Dominik Paris sugli scudi, capace di fermare il cronometro sull'1'33''16, precedendo il connazionale Peter Fill, distante 66 centesimi di secondo. Piazza d'onore che gli garantisce 80 punti e che soprattutto permettono al brissinese di sorpassare in vetta alla classifica di specialità Kjetil Jansrud, solo 11°oggi. Per Fill è la seconda Coppa del Mondo di discesa libera consecutiva.



