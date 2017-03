Aperta la Small Nations Bowling Cup

Con la sfilata degli atleti e il saluto delle autorità si è aperta la prima edizione della Small Nations Bowling Cup che prenderà il via nel pomeriggio sulle piste del Rose'n Bowl per concludersi domenica. I rappresentanti di Cipro, Islanda, Malta, Lussemburgo e San Marino si daranno battaglia nelle varie specialità in un torneo che, ha detto il Presidente Federale Santi è il primo passo verso l'inserimento del programma del Bowling ai giochi dei Piccoli Stati. E' stato, questo auspicio, anche al centro del saluto del Presidente del Comitato Olimpico Giardi che si è detto particolarmente attento e favorevole affinchè possa avvenire. Dal numero 1 dello sport sammarinese anche un ringraziamento a chi ha lavorato per rendere possibile questa manifestazione. Dopo di lui il giuramento di atleti e giudici di gara.