Baciocchi-Corazza bronzo nel doppio

Bowling, Small Nations Cup a Serravalle

E' arrivata la prima medaglia per San Marino alla Small Nations Cup in corso sulle piste del Rose 'N Bowl. E' di bronzo e l'hanno conquistata Matteo Corazza ed Ettore Baciocchi nel doppio al termine di una giornata nella quale hanno sfiorato l'ingresso in finale. I sammarinesi infatti sono stati battuti per 264 a 359 dagli Islandesi Sigurdsson e Jonsson che hanno poi conquistato la medaglia d'oro. Argento alla coppia cipriota Erodotu-Kostantinou. Islanda sul gradino più alto del podio anche nel doppio femminile vinto in finale sul Lussemburgo. La coppia sammarinese formata da Milva Piva e Morena Barbieri è rimasta fuori dalle semifinali. Ieri sera si è concluso il doppio misto vinto dalla formazione maltese sui ciprioti.