Ginnastica artistica: bene le atlete dell’accademia della ginnastica di San Marino

Domenica 12 marzo 2017 si è svolta a Cesena la prima prova del Campionato GAF Silver di 3^ divisione.

Al debutto, questa volta, le più piccole delle agoniste dell'Accademia della Ginnastica San Marino. Jasmine Bologna, Linda Castellani, Sofia Cavazzoni, Maya e Sofia Checchi, Chiara Dal Pozzo, Chiara Marziali e Ilaria Pelliccioni, accompagnate dai tecnici societari Roberto Blasi e Vania Bianchini, hanno affrontato la prima gara regionale individuale. Buoni i risultati ottenuti da tutte le atlete, Ilaria Pelliccioni conquista un bronzo al volteggio e ben figura su tutti gli attrezzi aggiudicandosi così il quarto posto in classifica generale “Allieve 1”. Nella stessa categoria, Chiara Dal Pozzo ottiene il 7^ posto assoluto e Linda Castellani che ottiene un meritato argento alla trave si posiziona in ottava posizione nella classifica generale. Nella categoria “Allieve 3”, Sofia Cavazzoni, reduce da una settimana di influenza, si difende al meglio e raggiunge la 3^ posizione al corpo libero. Nel pomeriggio sono scese in pedana le sorelle Checchi e benché febbricitanti ed emozionate per la loro prima gara individuale di federazione, sono riuscite a posizionarsi a circa metà classifica.

Sempre domenica 12 marzo 2017 nel pomeriggio a Cattolica, accompagnate dall’allenatrice Federica Spada, hanno affrontato la prima gara di terza categoria UISP, altre tre atlete dell'Accademia della ginnastica San Marino. Veronica Gaspari ottiene un bel bronzo a parallele e un meritato 4^ posto in classifica generale. Nicole D'Angeli nella categoria Senior e Sara Vannucci per la Specialità corpo libero Senior, non riescono a salire sul podio e devono accontentarsi di un piazzamento a metà classifica.

Il direttivo della associazione composto da Milena Bernabini e Tatiana Fiorani, si reputa molto compiaciuto di questi risultati ottenuti grazie al grande impegno da parte delle ginnaste e al buon lavoro che stanno svolgendo gli allenatori.