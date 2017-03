Small Nations Cup, oggi tocca al doppio

Continuano sulle piste del Rose'N Bowl le partite della Small Nations Cup di Bowling. Ieri sera si è concluso il doppio misto vinto dalla formazione maltese composta da Sue Abela e Justin Scicluna sui ciprioti Nadia Irodotu e Neoklis Erodotu. Questa mattina via alle gare di doppio. In campo maschile comanda Malta, davanti all'Islanda. Buon terzo posto per i sammarinesi Ettore Baciocchi e Matteo Corazza che hanno un piede in semifinale. In campo femminile invece non si può dire lo stesso per Milva Piva e Milena Barbieri che al momento sono fuori dalle 4 semifinaliste. Al comando delle operazioni ci sono ora le maltesi, davanti ad Islanda e Cipro.