Malta vince la competizione a squadra

Conclusa al Rose'N Bowl la Small Nations Cup di Bowling

I maltesi Sue Abela, Sara Xuereb, Mauro Anastasi e Justin Scicluna hanno vinto la medaglia d'oro nella competizione a squadre della Small Nations Cup. Sulle piste del Rose'N Bowl hanno sconfitto in finale la formazione cipriota. La squadra sammarinese formata da Matteo Corazza, Ettore Baciocchi, Morena Barbieri e Milva Piva aveva chiuso in mattinata senza qualificarsi alle semifinali. La prima edizione di questa competizione, organizzata dalla Federazione Sammarinese Bowling va dunque in archivio con il bronzo conquistato ieri da Ettore Baciocchi e Matteo Corazza nel doppio, ma con uno standard organizzativo altissimo. La Small Nations Cup infatti era attenzionata dalla Federazione Europea che darà parare positivo all'ingresso del Bowling nella famiglia olimpica inserendolo dalla edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2019.