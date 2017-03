Acapulco: bronzo per Alessandra Perilli

La sammarinese si era qualificata in semifinale col miglior punteggio.

Sono Gelisio, Perilli, Rooney, Cox, Carroll e Galvez a giocarsi le chance di vittoria nella seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, di stanza ad Acapulco - in Messico - dove si inizia a sparare per entrare nei medal matches poco dopo le 23:00 italiane.



Impeccabile o quasi la statunitense Ashley Carroll, che scoppia 22 dei primi 25 piattelli di semifinale. L'azzurra Deborah Gelisio tradisce la poca affinità con questi palcoscenici, crollando alla distanza. L'esatto opposto di Fatima Galvez, in crescita dopo un avvio disastroso. La prima tagliata è proprio l'italiana, la seconda l'australiana Cox, che non sopravvive ai successivi cinque piattelli.



La Rooney intanto passa al comando, dimostrandosi la più solida e lasciando Perilli, Galvez e Carroll in lotta per i posizionamenti alle sue spalle. Dopo un'ulteriore taglio è Alessandra Perilli a spuntarla su Fatima Galves, nonostante tre nulli della biancazzurra abbiano rimesso in gioco l'iberica proprio sugli ultimi piattelli.



Meno precise Rooney e Carroll, ma il vantaggio nei confronti della Perilli non ne mettono in discussione il duello per la medaglia d'oro. Ad Acapulco Alessandra Perilli è di bronzo.



Per determinare la vincitrice è invece necessario lo shoot-off, che premia l'americana Ashley Carroll, capace di rimontare e battere la neozelandese Rooney al primo piattello del dentro o fuori.



LP